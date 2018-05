Einblicke in Planungen für Spinelli

Anzeige

Knapp 100 Bürger und Kommunalpolitiker sind zur Vorstellung der aktuellen Planungen für das Spinelli-Areal und die angrenzenden Quartiere ins Kulturhaus Käfertal gekommen. Klaus-Jürgen Ammer, Beauftragter der Stadt für Konversion, erklärte nach einem kurzen Rückblick auf den Bürgerinformationsabend in der Vorwoche, ein Hauptpunkt sei es, noch mal über das Gemeinschaftsprinzip nachzudenken.

Es gehe dabei um das von Bürgern geäußerte Interesse an verschiedenen Nutzungen, unter anderem für einen Jugendtreff, ein Quartierbüro oder Ausstellungen, sagte Ammer. Beispielsweise könnten an der Parkpromenade ein kleiner Laden, ein Café oder Kulturangebote sowie am Quartierplatz ein Nahversorger entstehen. Wichtig sei die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur für die geplanten rund 1800 Wohneinheiten, betonte der städtische Konversionsbeauftragte. So sollten auch eine zweizügige Grundschule als Ergänzung zur bestehenden Bertha-Hirsch-Schule sowie drei Kitas mit insgesamt elf Gruppen und 180 Betreuungsplätzen entstehen.

Das Projekt in Zahlen Auf Spinelli sollen insgesamt 1820 Wohneinheiten entstehen. Im Einzelnen geplant sind unter anderem 220 Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser mit vier bis fünf Geschossen und 480 kostengünstige Wohneinheiten. Als Ergänzung zur Bertha-Hirsch-Schule soll eine zweizügige Grundschule gebaut werden. Vorgesehen ist die Einrichtung von drei Kindertagesstätten mit insgesamt elf Gruppen und 180 Betreuungsplätzen. Diskutiert wird auch über Läden und ein Café. Pkw könnten in vier Quartiergaragen parken. Geplant ist eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. -ost

Anbindung an Stadtbahn

Zum Thema Verkehr erklärte Ammers Kollegin Johanna Doebner: „Geplant ist ein autoarmes Quartier der kurzen Wege.“ Wichtig seien die Förderung des Fuß- und Radverkehrs, die Anbindung an Käfertal-Nord sowie der Ausbau des ÖPNV in Käfertal-Süd. Für die geplante Stadtbahnlinie werde eine Trasse vorgehalten. Wann diese komme, sei noch offen. Pkw könnten in vier Quartiergaragen parken.