Eine Schule feiert den Sommer

Die jungen Talente sorgten nicht nur für eine ausgelassene Stimmung, sondern auch für bewundernde Blicke des begeisterten Publikums. Neben den großen Auftritten konnten sich die Besucher außerdem bei verschiedenen Aktivitäten erproben. So hatten die Gäste die Möglichkeit, beim Torwandschießen ihr sportliches Talent auszutesten. Wer es gerne ruhiger mochte, konnte sich bei den verschiedenen Essensständen verköstigen und das Fest gemeinsam mit den vielen anderen Besuchern genießen.

Für Begeisterung sorgten außerdem die jungen Musikertalente der Schulband „Schoolsout“. Mit bekannten gecoverten Liedern, wie etwa „Shape of you“ von dem britischen Sänger Ed Sheeran und „Beat it“ von Michael Jackson punkteten die jungen Schüler bei ihren Fans. Aber auch selbst geschriebene Lieder mischten sich unter das breite Repertoire, womit die Musiker nicht nur Talent, sondern auch ihre Kreativität zeigen konnten. „Ich mag besonders das Zusammenspiel auf der Bühne, weil da eine unbeschreibliche Energie entsteht“, sagte der Schlagzeuger der Band, Jonatan Schuchardt.

Viele Ehemalige

„Ich bin positiv überrascht. Es ist so schön geworden, was die Eltern gemeinsam mit den Lehrern und Schülern auf die Beine gestellt haben“, erzählte Schulleiter Alexander Stöckl. Auch die ehemalige Schulleiterin Gitta Grimm war an diesem Tag anwesend. „Das Fest ist nach und nach immer größer geworden“, fügte sie hinzu.

So befanden sich unter den Besuchern auch einige ehemalige Schüler, die an diesem besonderen Tag zurück an ihre alte Schule gekehrt sind. Nach dem gemeinsamen großen Zusammentreffen und vielen Erinnerungen an das Fest und an das Schuljahr, können die Schüler und Lehrer sich nun auf die langen Sommerferien freuen.

