Dass die Quadratestadt ein gutes Pflaster für Musiker und deren Musik ist, das ist ja nun nicht erst seit den „Söhnen Mannheims“ oder der Popakademie bekannt. Was aber da die beiden Nachwuchsmusiker Rouven Gruber und Pascal Göpel bei ihrem Konzert im Kulturhaus in Käfertal auf die Beine stellten, das verdient Hochachtung. „Das war einfach toll! Was die Jungs hier machen, war selbst für mich überraschend“, bestätigte Sonja Frank den grandiosen Auftritt. Die Neckarstädterin zählte zu den älteren Besuchern des ausverkauften Konzerts. So ganz nebenbei meinte sie aber noch: „ Mein Hörgerät habe ich allerdings zu Hause gelassen, sonst wäre es mir vielleicht doch zu laut geworden.“

Die Zuhörer waren allesamt von den Stimmen und der Musik begeistert, die da durch das Kulturhaus hallten. Das bestätigte auch der zwölfjährige Luca: „Ich höre jetzt den Rouven zum zweiten Mal. Das ist einfach eine ganz tolle Stimme, der ich gerne zuhöre.“ Dass die Fans mit einem riesigen Plakat und Blumen, die sie ihm vor die Füße warfen, zum 16. Geburtstag gratulierten, war da fast schon nebensächlich. Jedenfalls hatten auch alle Musiker auf und neben der Bühne deutlich sichtbar ihren Spaß bei dem Auftritt. Dass das nur mit Zugaben enden konnte, war eine Selbstverständlichkeit.

Sarah Ritter verzaubert

Zunächst stand Marc Göpel auf der Bühne, der mit seinen selbst geschriebenen Rap-Texten überzeugte. „Mir hat der Auftritt Spaß gemacht“, meinte der junge Rapper in der Konzertpause. Sarah Ritter sang im Vorprogramm. Die 18-jährige Sängerin aus Wallstadt verzauberte das Publikum mit ihrer facettenreichen Stimme. Selbst gefühlvolle Balladen sind bei der Sängerin bestens aufgehoben. Die Musik ihres Lieblingskünstlers verliert Sarah nie aus den Augen. Wie sie sagt: „Die Musik von Michael Jackson könnte ich jeden Tag hören.“

„Angels“ von Robbie Williams eröffnete den langersehnten Auftritt von Rouven und Pascal. Der selbst geschriebene Song „Raketen“ brachte die ersten Jubelstürme der Besucher hervor. Bei „Free Fallin“ der Backstreet Boys kam Rouven von der Bühne und stellte sich neben seine Mutter Severine. Kurz vor der Pause stand noch ein Überraschungsgast auf dem Programm. Die erst 15-jährige Kiara Huber aus Herrenberg überzeugte mit kräftig souliger Stimme. Nicht von ungefähr kommt es, dass die junge Sängerin schon viele Preise gewonnen hat. „Ich singe selbst. Da kann man beurteilen, wie viel Kraft in dieser Stimme steckte“, erklärte Besucherin Malie Decker.

Im zweiten Teil des Konzertabends zeigten Pascal und Rouven, dass sie auch die etwas leiseren Töne ganz gut beherrschen. Den Abschluss bildete schließlich Andreas Bouranis „Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt“. „Das war schon toll, wie die Buben das gemacht haben“, freute sich Konzertbesucherin Yvonne Muso und ging zufrieden nach Hause.

