Einladung zum Wallfahrtsort

Zu einem Besuch der Marienkapelle der Schönstattbewegung und des Hauses der Begegnung lädt der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD) am Samstag, 21. März, 10 bis 11 Uhr, in die Gartenstadt ein. Elisabeth Heberling berichtet von der Geschichte der Schönstattbewegung, die in der Entstehungszeit durch die beiden Weltkriege geprägt wurde, und gibt Informationen zur Marienkapelle. Diese steht mitten im Gartenstädter Wohngebiet und wurde 1954 erbaut. Treffpunkt für den Termin ist der Rottannenweg 41. Anmeldungen bis 15. März sind nötig (Tel.: 0621/8 62 87 22 oder E-Mail: stefan.fulst-blei@spd.landtag-bw.de). baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020