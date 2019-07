Einzelhandel,Jugendtreff, Abstellplätze

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat für die erste Sitzung des neu gewahlten Gemeinderats am Dienstag, 23. Juli Anträge gestellt, die sich mit mit dem südlichen Teil von Rheinau beschäftigen. Nach Angaben einer Pressemitteilung der SPD-Gemeinderatsfraktion wird die Verwaltung gebeten, folgende Fragen zu beantworten.

Sind der Verwaltung Planungen der Eigentümer des abgebrannten Brummi Stadels nebst Freifläche im Edinger Riedweg in Rheinau-Süd bekannt; wenn ja, wie sehen die Planungen aus?

Gibt der Bebauungsplan an dieser Stelle die Möglichkeit, einen LKW Parkplatz mit Infrastruktur wie Toiletten, Duschen, Abfallcontainer etc. einzurichten?

Sind der Verwaltung Planungen der Eigentümer des leerstehenden kleinen Einkaufszentrums in der Rohrhofer Straße bekannt; wenn ja, wie sehen die Planungen aus?

Gibt der Bebauungsplan an dieser Stelle die Möglichkeit, neben Einzelhandel, der in Rheinau Süd fehlt, auch Räumlichkeiten für den Jugendtreff Zündholz unterzubringen?

Sollte es keine Planungen für beide Objekte geben, wird die Verwaltung gebeten, sich mit den Eigentümern in Verbindung zu setzen und die Ideen für die Bebauung einzubringen.

Es fehlt an Infrastruktur

Die Begründung der Gemeinderatsfraktion lautete wie folgt: Der Brummi Stadel in Rheinau-Süd sei vor Jahren abgebrannt. Um die Bauruine und den angrenzenden großen Parkplatz sei ein Bauzaun gezogen. Vandalismus und Vermüllung wären die Folge. Es fehle, so die Meinung der Fraktion an Abstellplätzen, vor allen Dingen aber an Infrastruktur für LKW-Fahrer, die im Hafengebiet parken und die hier geschaffen werden könnten.

„Das kleine Einkaufszentrum steht seit Jahren leer“, heißt es: „Einzelhandel ist in Rheinau-Süd kaum noch vorhanden, die Bürger müssen in angrenzende Stadtteile oder Gemeinden ausweichen.“ Hinzu komme, dass der Jugendtreff Zündholz als wichtige Einrichtung für Kinder und Jugendliche beim derzeitigen Standort eine schlechte Anbindung hat. red

