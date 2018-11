Eisenmann feiert die Kommode

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens von „Gehring’s Kommode“ treten am Freitag, 23. November, und Samstag, 24. November, Künstler in der Schulstraße 82 auf. Claus Eisenmann, der ehemalige „Sohn Mannheims“, singt am Freitag ab 20 Uhr. Sein Repertoire ist breit gefächert. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 18 Euro.

Sein aktualisiertes „Best of Highlight-Programm“ präsentiert der Mainzer Kabarettist Detlev Schönauer am Samstag ab 20 Uhr. Es trägt den Titel „Neues aus Jacques’ Bistro“ und ist aus seinen zahlteichen bisherigen Kabarett-Programmen zu einem „neuen-alten“ zusammengebastelt. Auch hier sind ab 19 Uhr die Türen geöffnet, bei einem Eintrittspreis von 20 Euro. pam

