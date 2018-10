Elite-Schule als Mannheims „Hasch-Hochburg“

Volker von Offenberg zeigteine Pardon-Ausgabe mit Uschi Obermaier. © ost

Die 1960er Jahre – eine Zeit der Revolte, die die Gesellschaft verändert hat, in der es politisch hoch her ging; Kampf der Generationen gegen Autoritäten und gegen den sprichwörtlichen „Muff in den Talaren.“ Unter dem Titel „1968 – Revolte am KFG“ beleuchtete Volker von Offenberg, wie das Zeitgeschehen sich auf die Schüler ausgewirkt hat.

Bei der Veranstaltung des Gymnasiums und des Altherrenverbandes der Schule konnten der stellvertretende Schulleiter, Patrick Zegermacher, und der Vorsitzende des Altherrenverbandes, Rudolf Günther, mehr als 50 Besucher begrüßen. Offenberg nahm die Zuhörer mit auf eine Zeitreise, ließ Erinnerungen an bedeutende Ereignisse wieder aufleben: John F. Kennedy in Berlin, Woodstock und vieles mehr. Für seinen Vortrag hatte Offenberg, der von 2000 bis 2014 Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde am KFG unterrichtete, nicht nur im Schularchiv recherchiert und Zeitzeugen befragt, sondern auch persönliche Erinnerungs-Objekte wie die Pardon-Ausgabe mit Uschi Obermaier als Titelbild zur Anschauung mitgebracht.

Die Jahre 1967 und 1968 waren am KFG eine Phase der Diskussionen, beispielsweise über die unbewältigte Nazi-Vergangenheit oder Vietnam. Im Juli 1969 gab es den ersten Streik am humanistischen Gymnasium gegen die radikale Einschränkung des Englisch-Unterrichts. „Es war der erste Streik an einer Schule in Baden-Württemberg – Elite-Schule KFG vorne dabei“, so Offenberg. Gleichzeitig hatte das KFG den zweifelhaften Ruf, Mannheims „Hasch-Hochburg“ zu sein. Der zweite Streik im Februar 1970 richtete sich gegen den Numerus Clausus. Rund 200 KFG-Schüler zogen in einem Demonstrationszug zu anderen Gymnasien, von denen sich 800 weitere Schüler anschlossen. „KFG wieder Avantgarde“, so Offenberg. Zu einem KFG-internen Konflikt mit Schulleiter Karl Albert Müller kam es im Sommer 1970 wegen seiner angeblichen Äußerung, der vorzeitige „Abgang der Arbeiterkinder“ vom Gymnasium sei ein „notwendiger humanistischer Verschleiß“. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli 1970 brachen Unbekannte ins KFG ein und beschmierten Boden und Wände mit Parolen. Höhepunkt der Eskalation war die Feier zum 300-jährigen Bestehen des Gymnasiums im Rosengarten. Die Feier mit Heinz Haber – der ehemalige Schüler des KFG hielt die Festrede – fand unter Polizeischutz statt, weil ehemalige Schüler des KFG gegen Ministerpräsident Hans Filbinger, Marinerichter im Dritten Reich, protestierten. Nach dem dritten Schülerstreik im März 1973 gegen Fahrpreiserhöhungen gab es viele Disziplinarverfahren.

Ab 1974 flaute die Protestwelle ab. „Was die 68er Revolte für das KFG und seine Schüler gebracht hat, ist schwer zu bemessen; vieles muss im großen Gesamtzusammenhang gesehen werden“, so Offenberg. ost

