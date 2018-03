Endstation Tod: Rache in einer verfluchten Familie

Anzeige

Elektra Kraft und Entschlossenheit entgegensetzen kann im Stück allein Klytemnästra, die geplagt wird von Schlaflosigkeit und bösen Träumen. Anna Kornacker glänzt in der Szene der Auseinandersetzung mit Elektra als prächtig gekleidete Herrin mit dominantem Gestus.

Kreis starker Frauen

Verunsichert wohl, doch wild entschlossen, am Status quo, dem Geliebten, dem Thron, dem Leben bei Hof und der Macht festzuhalten, versucht sie, den Mord am Gatten als folgerichtig zu rechtfertigen: Er habe ihre älteste Tocher Iphigenie den Göttern geopfert, um für guten Wind für seinen Bruder auf dem Weg in den Trojanischen Krieg zu bitten. Dieses Opfer habe andere Gründe, nein, es sei die Verlockung durch Ägisth, die sie zum Mord getrieben habe, schreit Elektra ihr entgegen.

Der Kreis starker Frauen auf der Bühne wird ergänzt von Chrysothemis, deren Rolle in der Inszenierung auf vier Darstellerinnen (Marleen Greiner, Sophia Niehl, Britta Paus und Juliane Trahan) verteilt ist. Nachhaltig wirkt hier Juliane Trahan, die sich den suggestiven Überredungsversuchen Elektras zum gemeinsamen Mordprojekt an der Mutter entgegenstellen muss.

Orest (Philipp Kunze) ist es schließlich, der dieses Projekt übernimmt. Durch die selbst falsch gestreute Information galt er als tot und kann so sein blutiges Geschäft der Rache erledigen. Am Ende steht der Mord – eine rigorose Art von Gerechtigkeit und Genugtuung für Elektra.

Unterstützt wird die düstere, doch kraftvolle Inszenierung von den Musikern an Kontrabass, Harmonium, Congas und Tamtam. Viel Applaus für das ganze Theater-Team gab es für die gelungene Premiere.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018