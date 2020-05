Energiesparen im Backhaus

Beim Neujahrsempfang des Bürgervereins in der Gartenstadt hatte Helmut Döringer, zuständig für Verkauf und Verwaltung des gleichnamigen Backhauses, bereits verkündet, dass geplant sei, noch in diesem Jahr die Backstube umzubauen. Statt der vier Backöfen, die schon seit über 25 Jahren in Betrieb sind, sollen drei neue Öfen eingebaut werden. Zudem soll auch ein E-Auto, ein VW Golf, angeschafft werden.

Alles computergesteuert

Ende Februar war es dann so weit. Mit schwerem Gerät wurde am Freitagmorgen nach der Frühschicht ein Ofen abgebaut. Die weitere Tagesarbeit wurde sodann mit den verbliebenen drei Öfen fortgeführt. Doch auch für diese Öfen war am Samstagmorgen die Schicht zu Ende und sie wurden demontiert. Anschließend musste ein neuer Betonsockel eingebracht werden. Nachdem der Beton abgehärtet war, begannen die Monteure um 8 Uhr am Sonntagmorgen die drei neuen Öfen aufzustellen. Abends gegen 22.30 Uhr waren die Backöfen aufgestellt, angeschlossen und probegefahren. Eine Stunde später konnten die ersten Bäcker die Öfen mit Backwaren in Betrieb nehmen.

Erleichterung bei allen Beteiligten, die während der Aktion nicht immer überzeugt waren, dass der enge Termintakt ausreichend sei. „Eine Schrecksekunde gab es als unter dem tonnenschwere Gabelstapler der Boden nachgab. Abhilfe wurde sofort geschaffen mit Sand und Dielenbrettern und der Stapler konnte weiterfahren. Überrascht waren wir auch, als unter den alten Öfen ein massiver Sockel auftauchte. Kurzfristig habe ich dann im Bauhaus auf dem Waldhof zwei Bohrhämmer besorgt und mitgeholfen den Sockel abzutragen“, berichtete Helmut Döringer. Großes Lob spendete er den beteiligten Firmen unter denen auch Firmen aus der unmittelbaren Umgebung waren wie die Firma Sanitär Ufer und AVE-Service Giehl. Circa 120.000 Euro haben Helmut Döringer und seine Frau Nicole für die Erneuerung der Backstube in die Hand genommen. „Aber wir haben mit den neuen Geräten nur Vorteile. Wir sparen jährlich etwa 40 Tonnen Co² ein, denn wir fahren auch mit 20 Grad weniger Backtemperatur. Alles ist computergesteuert und vom Büro aus auch überwacht. Die Technik lernt auch dazu. Wenn zum Beispiel ein Ofen nur zur Hälfte bestückt wird dann stellt sich die Regelung selbständig darauf ein“, so Helmut Döringer. Nun fehlt nur noch das E-Auto. Doch bei der aktuellen Wirtschaftslage verschiebt sich das Auslieferungsdatum ständig nach hinten.

Döringers Backhaus gibt es seit 65 Jahren und wird bald in der dritten Generation geführt. Die Backwaren werden fast alle vegan hergestellt und bei Döringer werden, als einzigem Mannheimer Bäcker, Brot und Brötchen mit echtem Natursauerteig hergestellt, die Teige haben mindestens 20 Stunden Zeit zu reifen und ihren Geschmack auf natürliche Weise zu entfalten. Neben dem Hauptgeschäft in der Gartenstadt gibt es noch zwölf weitere Filialen in Mannheim. 70 Mitarbeiter, darunter zehn Azubis in Backstube und Verkauf sind derzeit bei Döringers beschäftigt.

