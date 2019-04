Engagierte Aktive halten Spastikerverein auf Kurs

Der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte – kurz Spastikerverein – blickt auf ein geordnetes Jahr zurück. Das wurde bei einer in sehr ruhigen Bahnen verlaufenden Jahreshauptversammlung im Eleonore & Otto Kohler Haus deutlich. Die Vorsitzende Andrea Baroncioni blickte zufrieden auf unterschiedlichste Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück.

Da waren ein schönes Sommerfest zu vermelden, zwei Freizeiten für Behinderte – einmal im Feriendorf Sonnenmatte auf der Schwäbischen Alb und und zum anderen im Bergischen Land. Hinzu kommen die Stadtranderholung und viele Ausflüge, die jedes Jahr angeboten werden. Außerdem gibt es einen Samstags-Stammtisch, der sich im letzten Jahr 40 Mal getroffen hat. Dabei haben 80 Betreuer mitgeholfen.

Der Verein ist im vergangenen Jahr mit einem namhaften Betrag von der „Aktion Mensch“ unterstützt worden. Außerdem ist der Verein an der Reha Südwest und an der neu gegründeten Reha Südwest Regenbogen gemeinnützige GmbH beteiligt. Für das Haus konnte ein mobiler Lifter angeschafft werden, berichtete die Vorsitzende. Kassiererin Birgit Junker, gleichzeitig Zweite Vorsitzende, trug einen geordneten Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. So war es nicht erstaunlich, dass der Vorstand nacheinander einstimmig entlastet wurde. Dieser besteht zusätzlich noch aus Schriftführerin Katja Maier-Hehr, der Beauftragten für Freizeitaktivitäten, Ursel Paul, und dem Verantwortlichen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Roland Weiß.

Für eine kleinere Diskussion sorgte die vom Verein angebotene kostenlose Qualifikation von ehrenamtlichen Helfern. Das würde zu zusätzlichen Belastungen des Ehrenamtes führen, wurde kritisiert. Am Ende stand aber fest: „Das probieren wir jetzt einfach einmal“, wie es Baroncioni formulierte.

Auch im kommenden Jahr stehen wieder interessante Ferienfreizeiten auf dem Programm. Vom 28. Juli bis 10. August geht es nach Krautheim und vom 11. bis 24. August nach Hersching. Ferien ohne Kofferpacken bietet die Stadtranderholung vom 29. Juli bis 9. August. Das Sommergrillfest findet am 20. Juli statt. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019