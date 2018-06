Entspannte Atmosphäre

Anzeige

Zwischen Fichten, Erlen, Thujen und Kirschlorbeer wurden Texte gesungen, die nicht ohne Tiefgang waren. Da gab es den Mail-Flirt mit einem Unbekannten in „Toyfriend“, bei dem man „nie seinen Körper trainieren muss oder ins Schwitzen kommt“ und deswegen „so perfekt ist wie Barbie und Ken“. In „Underarm Thrower“ amüsiert sich Dowle über ihren Wurfstil beim Schulsport und würde am liebsten vor Ihrer ersten heimlichen Liebe im Erdboden versinken.

Die Beobachtung einer nachdenklichen Spaziergängerin hat die Songwriterin zu dem traurig-schönen „Waltz for One“ inspiriert.Nicht vergessen darf man das Herzstück der musikalischen Besetzung: Der mehrstimmige Chorgesang von Ina Powis, Ilze Gauja und Barbara Galata – ein Markenzeichen von Britgirl Abroad. Vielschichtig und facettenreich vorgetragen, luftig und geschmackvoll angelegt, das sorgt für zusätzliche Begeisterung im Sound der Band.

Der „MM“ hatte Karten verlost. Gloria und Rainer Hippler vom Pfingstberg hatten gewonnen – übrigens zum ersten Mal, dass sie überhaupt etwas gewonnen hatten: „Es ist einfach toll hier. Die Atmosphäre ist schön. Die Lieder sind toll. Es ist ja fast schon ein Privatkonzert, weil eigentlich nicht so viele Gäste in die Kommode passen“, freuen sich die Zwei, die früher schon mal Gäste bei „Kittel“ waren, wie sie Kurt Gehring liebevoll nennen. has

