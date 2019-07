Erfolgreiche Handballer erkämpfen Siege

Ausgesprochen erfolgreich sind die Qualifikationsspiele der HCN-Jugend verlaufen. Nun sind endlich alle Qualispiele des Handballkreises Mannheim und des Bezirks Nord (Mannheim/Heidelberg) ausgetragen und es steht fest, in welcher Liga in der im September beginnenden Hallenrunde 2019/20 gespielt wird.

Für die HCN-Jugendmannschaften verlief alles nach Plan und so treten die A- u. B-Jugenden männlich in der 1. Bezirksliga (BZL) Nord an. Für die C-männlich hat es aufgrund Spielermangels nur für die 2. BZL gereicht. Die D-Jugend spielte die Quali nur im Kreis aus.

Die HCN-Mädels erreichten mit nur einer Niederlage die 1. Kreisliga. Über die gleiche Liga freuten sich auch die Jungs des Jahrgangs 2007/2008, obwohl sie noch dringend einen Torwart brauchen. In den Qualispielen musste der Kreisläufer diese Position besetzen. Die E-Jugend ist für die Aufbaurunde gemeldet.

Der HC Neckarau bietet immer, auch noch vor den Sommerferien, allen handballinteressierten Mädels und Jungs ein mehrmaliges kostenloses Schnuppertraining an.

Auskünfte und Informationen über Altersklassen und Trainingszeiten gibt es auf der Homepage des Neckarauer Vereins unter hc-mannheim-neckarau.de, per Mail unter hcneckarau@web.de oder telefonisch unter der Nummer 06205/3 08 52 00. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019