Erfolgreiche Schutzengel-Aktion

Bei der Spendenaktion von Werner Krischke „Schutzengel nicht nur für Kinder“, die in Handarbeit gefertigt wurden (wir berichteten), sind von Dezember 2019 bis Januar 1400 Euro zusammengekommen. Der Gesamterlös ging hälftig an die Kinder der Frauenhäuser in Mannheim. Der Dank der Macher geht an das Team von Lignet Roset, Möbel, das seit Jahren die Aktion unterstützt. Sie bitten um Verständnis, dass derzeit ein Erwerb der Engel in ihren Räumlichkeiten nicht möglich ist. Auch die Besucher des Ökumenischen Kulturwochenendes Pfingstberg-Hochstätt haben zum Gelingen beigetragen. Wer die Aktion unterstützen möchte, damit weiter Kindern Freude bereitet werden kann, wendet sich an w.krischke@t-online.de. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020