Erfolgsrezept seit 21 Jahren

Ein buntes Programm an Mitmachangeboten und Unterhaltung boten die Verantwortlichen der 48er-Elterninitiative auch in diesem Jahr wieder im Rahmen ihres Spiel- und Sportplatzfestes. „Natürlich profitieren wir von dem tollen Wetter“, freute sich Michaela Boll, die aufgrund der sommerlichen Temperaturen von vielen Besuchern ausging. „Wir hatten auch schon andere Bedingungen“, erinnerte sich die erste Vorsitzende.

Doch nur einmal in den vergangenen 21 Jahren sei das Fest verschoben worden. „Ursprünglich haben wir die Veranstaltung ins Leben gerufen, um den in einem schlechten Zustand befindlichen Sportplatz mit den Einnahmen aufzuwerten“, erklärte sie. Damals seien defekte Spielgeräte ersatzlos beseitigt worden und die Anlage drohte immer mehr zu verwahrlosen, wie Michaela Boll berichtete. Mittlerweile trage die Festivität auch zur Identifikation im Quartier bei.

Boll bedankte sich bei allen Kooperationspartnern und Helfern vor Ort. Der Erlös der Veranstaltung komme wie schon in den Vorjahren dem Erhalt der Anlage zu Gute. 2014 hatte die Initiative den Belag rund um die Tischtennisplatten und am Hockeyfeld pflastern lassen. Als nächstes Projekt ist der Wiederaufbau des Kletterturms geplant. „Als wir 1997 das erste Spielfest geplant haben, hätten wir nie gedacht, dass sich so ein Erfolg daraus entwickeln würde“, räumte Boll ein.