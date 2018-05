„Erfreulich, so viele Jubilare zu haben“

Anzeige

Jüngster ist 49 Jahre alt

Ein besonderer Moment bildete die Auszeichnung der „Vereinsurgesteine“. Artur Pfützer hat sieben Jahrzehnte im Chor gesungen. Der 92-Jährige hält die Verbindung zum Verein mittlerweile ebenso wie der zwei Jahre jüngere Horst Müller als passiver Sängerfreund. Der 87-jährige Fritz Schertel ist dagegen immer noch als Sänger aktiv. Dem Trio wurde für die 70 Jahre Mitgliedschaft besonderes herzlich gedankt. Es sei eine große Leistung, so lange aktiv in einem Verein zu sein, unterstrich der Vorsitzende Ulrich Mosemann. Vorstandsmitglied Hans Metzger stellte fest, „dass ich noch einer der Jüngeren im Verein bin“. Mit seinen 76 Jahren liege er voll im Altersdurchschnitt des Chores, verriet der Schriftführer. Jüngster Sänger ist derzeit mit 49 Jahren Thomas Esche, zweiter Bass im Ensemble.

Auf 250 Mitglieder kann der Verein insgesamt bauen. „Vor allem im Tenorbereich fehle es an Nachwuchskräften“, sagte Metzger. „Deshalb sind wir stets auf der Suche nach neuen Stimmen.“ Als Vorbild für eine hohe Probedisziplin wurde Herbert Scherer ausgezeichnet. „Von 45 Singstunden hat er kein einziges Mal gefehlt“, wie Schriftführer Metzger berichtete.

Punkten konnte der Verein im vergangenen Jahr wieder mit seiner Sängerreise. „Diese haben wir 2017 nach Nancy gemacht“, erzählte Wolfgang Mentzel. Die Familienreise hatte den Verein dagegen nach Tirol geführt.

Diese Fahrten hätten eine gute Tradition in der Chorvereinigung, so der zweite Vorsitzende. Auch 2018 rechnet Mentzel bei der Fahrt auf die Insel Rügen mit einem vollen Bus. Los gehe es am 20. August. Die Organisation liege wie gewohnt in den bewährten Händen von Reiseleiter Gert Schmitt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018