„Erinnerung sichert Frieden“

Würdig gedachten Vertreter von Kulturverein Waldhof und Bürgerverein Gartenstadt am Totensonntag gemeinsam in der Trauerhalle des Waldfriedhofes aller Verstorbenen, die durch Krieg und Vertreibung, durch Gewalt und Gewaltherrschaft ihr Leben lassen mussten.

„Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder alles von vorne, hat einmal der französische Philosoph Gabriel Marcel geschrieben. Damit die Toten nicht schweigen, damit wir ihre Stimmen hören, haben wir den Volkstrauertag und heute den Totensonntag begangen“, begann Stadträtin Andrea Safferling ihre Ansprache, in der sie im Namen der Stadt aller Toten gedachte.

Es sei auch ein Tag, „sich mit der Entstehung und den Folgen von Krieg und Gewalt auseinandersetzen“. Auch heute noch lebe der Ungeist der Vergangenheit. Rechtsextremisten hätten neuen Zulauf bekommen, so Safferling. Die alte Gesinnung und Sprüche, die für millionenfachen Tod verantwortlich seien, seien wieder zu hören. „Die Wahrung der Demokratie und des Friedens bedarf der Erinnerung und der Reflexion der Vergangenheit“, sagte die Stadträtin.

Durch das gemeinsame Erinnern werde das Bewusstsein für die Wahrung des Friedens und der Freundschaft aller Nationen, Volksgruppen und Religionen immer wieder auf Neue deutlich. Dieses Anliegen müsse in den Alltag und in die Gesellschaft getragen werden, mahnte Safferling.

Ute Kränzlein, die Vertreterin der Freireligiösen Gemeinde, erinnerte daran, dass alle Menschen die Freude miteinander teilen würden, aber auch die Trauer, egal ob sie an ein irgendwie geartetes Leben nach dem Tod glaubten oder mit dem Sterben an ein endgültiges Ende. Jeder Gestorbene hinterlasse eine Lücke. Es sei daher auch schwierig , nach dem Abschied loszulassen.

Kampf um Frauenwahlrecht

Nichts sei normal nach dem Tod eines Menschen. Jeder Mensch hinterlasse Spuren, so die Predigerin. Um wieder zu Normalität zu finden, würden häufig Freunde helfen. Das Leben erfülle sich oft in der Begegnung. Daher glaube sie an das Leben vor dem Tod, äußerte Kränzlein. Man müsse die Endlichkeit eines Menschen aber akzeptieren. „Alles, was begonnen hat, wird auch enden“, sagte sie.

Kränze wurden aus der Trauerhalle an die Stele zu Ehren der Toten getragen. Der Vorsitzende des Kulturvereins, Stefan Höß, entzündete eine Kerze, mit der er an den Tod eines 16-jährigen Tänzers des Carneval-Clubs Waldhof erinnerte. Die Predigerin Kränzlein ging auf den Kampf um das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren ein. Stadtrat Konrd Schlichter blickte auf den Ersten Weltkrieg und darauf, dass er im Zweiten seinen Vater in russischer Kriegsgefangenschaft verloren habe.

Stadtrat Raymond Fojkar erinnerte an den Tod von Wolfgang Raufelder, Safferling an ihre kürzliche verstorbene Schwiegermutter. So konnte jeder seine ganz persönliche Trauer und das Erinnern deutlich machen. Für die musikalische Untermalung der Feierlichkeit sorgten das Blasorchester Blau-Weiß Waldhof unter der Leitung von Jürgen Guilmin sowie der Gospelchor Joyful Voices.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018