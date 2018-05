Erinnerungen an Joy Fleming

Anzeige

Helga Enger ringt um Fassung. „Sie war 35 Jahre zu uns auf die Vogel-stang gekommen. Und ist dabei in ihrer Gage sehr zurückgegangen“, erzählt die Erste Vorsitzende des Kranken- und Altenpflegevereins über Joy Fleming. „Wir haben sie sehr gemocht.“ Um an Leben und Werk der im vergangenen Herbst überraschend verstorbenen Soul-Pop-Sängerin zu erinnern, lud der Verein zu einem musikalischen Gedenkvortrag mit Alleinunterhalter Joachim Schäfer in den Bürgersaal.

Über einen Beamer projizierte Schäfer, Bloomaulorden-Träger und Mitglied der Krautrock-Kultband Kin Ping Meh, alte Fotos und Videoclips von Joy Fleming an die kalkweiße Wand: etwa, wie Dieter Thomas Heck die Mannheimerin mehrfach in seinen Schlager-Sendungen anmoderierte und während eines schwarz-weißen Auftritts in der TV-Show „Talentschuppen“.

Größter Hit aus dem Jahr 1975

Dazwischen liefen Musikclips von Joy Fleming, die bis zuletzt unermüdlich im Tonstudio aufgenommen und Bühnen bereist hatte, darunter die Songs „Mannemer Dreck“, „Butzekrampel“, „Halbblut“ und selbstverständlich das zeitlose „Ein Lied kann eine Brücke sein“, Flemings größter Hit aus dem Jahre 1975.