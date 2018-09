Erntedankfeier in St. Laurentius

Die katholische Gemeinde St. Laurentius feiert in diesem Jahr das Erntedankfest am Samstag, 29. September, 18 Uhr, und am Sonntag, 9.30 Uhr, in der Kirche, Wormser Straße 18. „Die Kinder können ihre Körbchen mit Gaben zum Erntedank zum Altar bringen, damit sie dort gesegnet werden“, heißt es in der Ankündigung. Die Gemeindeglieder sind aufgerufen, zum Gottesdienst Gaben mitzubringen, die von Mutter Teresa Schwestern an Bedürftige in der Draisstraße weitergegeben werden. Bereits am Samstagvormittag, 9.30 Uhr, ist ökumenisches Bibelfrühstück unter dem Motto „Gutes tun für Leib und Seele“. Dazu laden die Evangelische Kirchengemeinde Käfertal und Im Rott und die Seelsorgeeinheit Maria Magdalena ein. Um vorherige Anmeldung in den Pfarrämtern wird gebeten. dir

