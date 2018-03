Erste blühende Frühlingsboten auf der Rheinau

Anzeige

Es war zwar nur ein kurzes Vergnügen, aber nahezu jeder hat die ersten warmen Sonnenstrahlen vor allem am gestrigen Donnerstag genossen. Jetzt steht auch Mannheim erneut ein kühles Wochenende bevor. Aber zumindest auf dem Rheinauer Marktplatz bleibt es frühlingshaft bunt. Gelb und lila leuchten dort die frisch gesetzten Stiefmütterchen und kündigen die sonnige Jahreszeit an. Die winterharten Pflänzchen werden sich von dem eisigen Durchzug in den kommenden Tagen vom Strahlen nicht abbringen lassen. Nur wir wärmehungrigen Sonnenanbeter müssen nun wieder Geduld aufbringen. Erst am kommenden Wochenende sollen in Mannheim die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich klettern. Bis dahin werden uns die Rheinauer Stiefmütterchen bei Frühlingslaune halten. / abo