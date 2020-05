Erste Online-Spätlese

Die Spätlese, bei der Autoren Geschichten und Gedichte vorlesen können, findet normalerweise im Theater Felina-Areal statt. Wegen Corona gehen die Veranstalter nun neue Wege und stellen übergangsweise auf online um.

„Viele Theater und andere Veranstalter haben schon sehr früh ihr Programm digitalisiert, Museen bieten Rundgänge durch ihre Häuser an. Da war die Idee, eine Spätlese im digitalen Format anzubieten, naheliegend“, sagte Angela Wendt, auf deren Homepage kultur-wendt.de die Spätlese vorerst zu sehen sein wird. Dem Online-Format fehlen die Atmosphäre des Theaters und das Gefühl, auf einer abendlichen Veranstaltung gewesen zu sein. Auch der Büchertisch und die Gespräche danach fallen aus.

Doch es gibt auch Vorteile. Die Autoren sind nicht auf eine kurze Lesedauer beschränkt und können mehrere Videos online stellen. Diese laufen über YouTube. Die Autoren der LeseZeit haben bereits seit ein paar Monaten einen Kanal, den sie sich teilen, sogar mit eigenem LeseZeit-Jingle.

Die Reihenfolge, in der die Texte vorgelesen werden, bestimmen die Zuschauer selbst, daheim vor dem PC, allein oder mit den Mitbewohnern, wahlweise mit Rotwein und Käsewürfeln, damit es schön gemütlich wird. Auch die Reichweite ist größer. „Es haben über 60 Leute die Spätlese angeschaut“, so Angela Wendt, und das waren die Zahlen am ersten Abend. Da die Spätlese noch weiterhin auf der Homepage zu sehen sein wird, dürften sie noch steigen. Aus dem Büchertisch könnte somit vielleicht die Bücher-Post werden.

Zehn Autoren haben ihre Videos geschickt, wie bei der Live-Spätlese, sind die Beiträge wieder sehr unterschiedlich. Der NichtGanzDichter zeichnet mit „Wenn ich das Böse wäre“ ein apokalyptisches Szenario ohne Ausweg, sein zweites Gedicht „Europa in fünf Minuten“ klingt etwas optimistischer, denn „ohne Francis Drake würden wir keine Kartoffeln essen“.

Lieder auf der Harfe

Die junge Autorin Hedda Rossa liest aus ihrem Roman „Spiegelblut“, einer düsteren Fantasy-Geschichte, in der die Ich-Erzählerin Kathie plötzlich Besuch von einem mysteriösen Mädchen mit Maske bekommt. Von Manfred Klenk gibt es zwei Gedichte, die auf ganz besondere Weise interpretiert werden, denn die Musikerin Madeleine Schumacher hat Melodien dazu komponiert und trägt die Lieder auf der Harfe vor, darunter „Meersburger Sommerfrische“, eine Hommage an Anette Droste-Hülshoff. Von der LeseZeit sind ebenfalls wieder viele bekannte Gesichter zu sehen. Edith Brünnler bringt die Zuschauer mit Mundart-Geschichten aus ihrem Buch „Awwer saach nix“ zum Schmunzeln, Marlene Klaus liest einen Auszug aus „Gloria und die Liebenden von Verona“, einem Krimi aus der viktorianischen Zeit. Ebenfalls kriminell wird es bei Rita Hausen, mit ihrem Kurzkrimi „Sonnenstich“, der von einer mörderischen Pfarrersfrau handelt. Agnes Schindelar-Böhm gibt einen Einblick in die Werbebranche, in der sie als Texterin gearbeitet hat, während Rolf Thum ein Hühnergedicht in verschiedenen Stilrichtungen vorliest, sei es als Hexameter wie in der „Odyssee“, oder als „Hühnerlei“ statt „Loreley“ von Heinrich Heine.

Frank Wilberz liest kuriose Geschichten vor, wie „Das Schnecken-Altersheim“, denn in Litauen sterben Schnecken nicht, sie werden von schönen Frauen in Säcken gesammelt und ins Altersheim gebracht. Alles klar. Zum Schluss gibt es noch ein kurzes „Kreisch“ von Michael Bauer auf „Vännemarisch.“ Das Gute an dieser Spätlese: Man kann sie immer wieder anhören.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020