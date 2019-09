Erste Sitzung in neuer Besetzung

Neue Gesichter, alte Sorgen: Am Mittwoch, 25. September ab 19 Uhr tagt der Bezirksbeirat Wallstadt erstmals in neuer Zusammensetzung. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung im Evangelischen Gemeindezentrum stehen zwei große Themen, die das Gremium schon lange beschäftigen. Einmal geht es um den Mangel an Krippen- und Kindergartenplätzen. Hier hatte die Verwaltung zuletzt darauf verwiesen, dass sie für weitere Planungen zusätzlicher Gruppen die neue Bevölkerungsprognose für Mannheim abwarten will. Diese liegt jetzt vor. Zudem geht es um den Sachstand der Pläne für das neue Kultur- und Sportzentrum. Auch nach den Baubeginn für die auf dem alten Festplatz in der Amorbacher Straße vorgesehenen Wohnhäuser wollen die Bezirksbeiräte am Mittwoch fragen.

Nach der Gemeinderatswahl im Mai hat sich die Zusammensetzung des Gremiums verändert. Die Grünen haben künftig zwei Sitze. Neben Oliver Cors wird nun auch Cornelia Schacht dabei sein. Die SPD musste einen Sitz abgeben. Ihr Sprecher ist weiter Thorsten Schurse, hinzu kommen Christel Spohni und Janec Gumowski. Wolfgang Höll ist dagegen ausgeschieden. Für die CDU ist Wallstadt der einzige Mannheimer Stadtteil, in dem sie noch vier Sitze hat. Neben Martin Dubbert, Bernd Konetschny und Rüdiger Löb kommt aber statt Wolfgang Wernet nun neu Heidrun Back dazu, die bei der Kommunalwahl von Platz 30 auf Platz 18 vorgerutscht war. Für die ML ist unverändert Franz Busenbender, für die AfD Christian Hettinger dabei, die FDP hat statt Horst Blass nun neu den auch als DJ bekannten Falko Richtberg benannt. pwr

