„Es ist Zeit, dass was passiert“

Anzeige

Zuerst sollen nun östlich des Caritas-Zentrums die Parkplätze – davon zwei für Behinderte – entstehen, dazu auch sieben Bäume gepflanzt werden. Die Verbreiterung der Alten Frankfurter Straße ermöglicht es darüber hinaus, Radstreifen in beide Richtungen auf der Fahrbahn zu markieren. Dieser Bauabschnitt dauert laut Sachs und dem zuständigen Bauleiter Kaj Macheel bis Ende November. Während dieser Zeit sind die Fahrstreifen auf der Alten Frankfurter Straße schmaler, der Gehweg auf der Seite des Caritas-Zentrums fällt weg. Der Zugang zum Gebäude und zu den Bürgerdiensten sei aber immer gewährleistet, betont Sachs.

Lob für Radstreifen

In einem zweiten Bauabschnitt geht es – nach gegenwärtigem Stand ab Sommer/Herbst 2019 – um die Neugestaltung der Fläche südlich des Caritas-Zentrums, auf der sich bislang neben Parkplätzen auch eine Wendeschleife für Busse befindet. Letztere benötige die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft jetzt nicht mehr, so könne man einen einheitlichen Platz schaffen, erklärt Sachs. „Die Planung wird derzeit europaweit ausgeschrieben.“ Er wird mit den gleichen quadratischen Steinen gepflastert, die schon jetzt rund um das Caritas-Zentrum verlegt sind. Auf dem Platz sind mehrere Bankelemente geplant, „die Bäume versuchen wir zu erhalten“, sagt Sachs. Parkplätze soll es in diesem Bereich aber nicht mehr geben. In einem zeitgleichen dritten Bauabschnitt wird dann im westlichen Zipfel des Speckwegs die Fahrbahn erneuert und dieser als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen.

Die Meinungen von Bürgern zur Neugestaltung gehen auseinander, wie eine spontane Umfrage vor Ort ergibt. Sie könne jetzt wegen der Baustelle nicht mehr auf ihrem eigentlichen Weg mit dem Rad fahren, schimpft eine ältere Frau. Zur Neugestaltung sagt sie nur, dass die Stadt doch schon genug Schulden habe.

Ein 36-Jähriger dagegen, der gerade das Caritas-Zentrum verlassen hat, findet die geplanten Radstreifen gut, aber auch insgesamt die Neugestaltung des Platzes. „Die Bäume sollen aber bleiben, es soll nicht nur ein Steinplatz sein.“ Ein Besucher des Bürgerdienstes freut sich über die Parkplätze auf der Ostseite des Caritas-Zentrums, wünscht sich aber auch im Bereich der heutigen Wendeschleife Stellplätze. Es gebe hier einfach zu wenige Parkplätze, findet er. Oliver Sachs von der Stadtverwaltung verweist in diesem Zusammenhang auf die Bürgerbeteiligung, in die auch Stadtteilpolitiker eingebunden gewesen seien. Dort sei das Ergebnis gewesen, einen Begegnungsplatz zu schaffen, keinen Parkplatz.

Ute Buß, die Leiterin des Restaurants „Landolin“ im Caritas-Zentrum, ist froh, dass es jetzt endlich losgeht mit der Neugestaltung. „Es ist Zeit, dass was passiert.“ Aber auch sie hat Angst, dass am Ende zu wenige Parkplätze bleiben. Uwe Grundei, Mesner in der benachbarten Franziskusgemeinde findet, dass es nun „mehr als Zeit wird“ mit den Arbeiten. „Die haben uns ja lang genug vertröstet.“ Die Neugestaltung sei gut – aber er hat auch Angst vor nächtlichen Trinkgelagen und Vandalismus auf dem neuen Stadtteilmittelpunkt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018