Expertin gibt Tipps zum Nähen

Auch in diesem Frühjahr bietet die katholische Frauengemeinschaft St. Bartholomäus (kfd) wieder einen Nähworkshop unter fachkundiger Leitung an. Der Kurs findet am Freitag, 5. April, von 19 bis 22 Uhr und am Samstag, 6. April, von 10 bis 17 Uhr im Gemeindehaus St. Bartholomäus (Sportraum, Bartholomäusstr. 4) statt.

Mitzubringen sind an beiden Tagen Nähmaschine, Fertigschnitt, Schere sowie übliche Nähutensilien. Die Kosten für den Workshop betragen für Mitglieder der kfd 15 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro. Workshopleiterin ist die Bekleidungsingenieurin Gisela Reinhart-Schneider. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die kfd um Anmeldung bis spätestens Montag, 1. April: bei Christa Schwemlein (Tel. 0621/77 52 01 oder per Mail an: christa.schwemlein@web.de). red/imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019