Facetten der Kunst zum Genießen

Wenn eine Kunstausstellung mit den Werken von drei Künstlerinnen eröffnet wird, dann ist für die Besucher der Tisch für Entdeckungen und ästhetischen Genuss besonders reichlich gedeckt. Im Rahmen der Ausstellung „Drei starke Frauen“ gelang dieses Angebot nun Galerist Horst-Nico Kress mit den Werken von Brigitte Wawoe (Bildhauerin), Billa Burger und Cornelia Heckmann.

Die Laudatio auf Burger und Wawoe hielt der Hausherr höchstpersönlich. In bester hermeneutischer Tradition nahm Kress die Zuhörer mit auf seine Deutungsreise zu den Kunstwerken und über die Arbeitsweisen der Künstlerinnen.

Montage im Mittelpunkt

Burgers großformatige Werke – sieben an der Zahl – hingen links vom Eingang. Die Arbeiten der Meisterschülerin der berühmten Städelschule in Frankfurt sind inspiriert von Phänomenen und Ästhetik der Massenmedien. Dabei steht die Montage im Mittelpunkt. Burgers Vorliebe für absurde Häuserkonstruktionen und Strandfantasien setzen im Kopf des Betrachters Assoziationen und Geschichten in Gang.