Spätestens bei der selbstständigen Teilnahme am Straßenverkehr müssen Kinder ihr Fahrrad sicher beherrschen – nach Ansicht des ADAC ist das allerdings eine Voraussetzung, die viele Mädchen und Jungen nur teilweise erfüllen. Deshalb bietet der Verband ein praxisnahes Übungsprogramm an. So veranstaltet die Schönau-Grundschule unter dem Motto „Mit Sicherheit ans Ziel“ am Freitag, 17. Mai, ab 8 Uhr, ein ADAC-Fahrradturnier, bei dem die Zweit- bis Viertklässler intensiv trainieren und die sichere Beherrschung ihres Fahrrads testen können.

Es besteht Helmpflicht. Außerdem muss das Fahrrad verkehrssicher sein. Bei der Siegerehrung bekommen alle Teilnehmer Urkunden, die besten werden mit Gold-, Silber-und Bronzemedaillen ausgezeichnet. Die Sieger können sich außerdem über Stadt- und Landesmeisterschaften bis zum Bundesfinale und für das Europaturnier qualifizieren. feli

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019