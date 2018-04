Fahrradstraße findet keine Zustimmung

Anzeige

Parken im Stadtteil und eine geplante Fahrradstraße treiben die Bewohner in Neuostheim/Neuhermsheim um: Bei der von Stadträtin Melis Sekmen (Grüne) geleiteten Sitzung des Bezirksbeirats im Gemeindesaal der katholischen Kirche St. Pius berichtete Harald Born vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung von Beschwerden der Bürger über Ortsfremde, die bei Veranstaltungen in der SAP Arena die Parkplätze vor ihren Häusern blockieren und nicht kontrolliert würden.

Knapp 4000 Fälle 2017

Nach wie vor, so Born, erfolgten gezielte Überwachungsmaßnahmen – sowohl in Neuhermsheim als auch in Neuostheim zu den Spielterminen der Rhein-Neckar-Löwen und der Adler Mannheim. Im Jahr 2017 hätten sie Neuostheim und Neuhermsheim 151 Mal zu unterschiedlichen Zeiten an Werktagen bestreift und 3900 Fälle erfasst. Allein 27 Mal hätten sie speziell die Spiele der Adler überwacht mit 852 Fällen ordnungswidrigen Parkens.

Bezirksbeirätin Margot Liebscher (SPD) erklärte, auch in Neuostheim werde vor allem entlang der Dürerstraße im Bereich der einmündenden Straßen wild und verkehrsgefährdend geparkt. Born schlug einen Ortstermin gemeinsam mit den betroffenen Fachbereichen Stadtplanung, Tiefbau sowie Sicherheit und Ordnung vor.