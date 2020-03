Fairkauf bietet Dienstleistungen an

Geschlossen: der Fairkauf. © Schillinger

Aufgrund der aktuellen Lage, wegen des Coronavirus und der aktuellen Landesverordnung musste das Waldhofer Secondhandkaufhaus Fairkauf in der Carl-Reuther-Straße 2 vorübergehend schließen. Dienstleistungen und Hausmeisterdienste werden allerdings weiterhin angeboten. Wer das nutzen möchte, wendet sich per Telefon an die 0621/12850850 oder per E-Mail an info@fairkauf-mannheim.de.

„Die Leitung und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken sich herzlich bei ihrer Kundschaft und hoffen, dass diese Krise möglichst schnell vorübergeht“, teilt Fairkauf mit. Auch wenn die vorübergehende Schließung eine Herausforderung bedeute, halten die Verantwortlichen sie dennoch für unumgänglich. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.03.2020