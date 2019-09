Familienfest bei St. Lioba

Die Gemeinde St. Lioba auf dem Waldhof lädt am Samstag, 28., und Sonntag, 29. September, zu ihrem Fest der Familie ein. Das Kinderhaus eröffnet das Festwochenende am Samstag um 15 Uhr. Zum Abschluss des Kinderhausfestes findet um 17 Uhr gemeinsam mit den Kindern eine Dankandacht statt. Um 18 Uhr öffnet dann die Weinstube ihre Pforten. Das Weinstuben-Team lädt zum gemütlichen Beisammensein mit zum Wein passenden Speisen und Getränken ein.

Am Sonntag, 29. September, beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche in der Straße Neue Heimat, den die Pfadfinder mitgestalten. Anschließend gibt es Mittagessen in der Max-Schwall-Halle. Ab 14 Uhr bietet die Gemeinde ein buntes Programm für große und kleine Besucher: Es gibt eine Hüpfburg, ein Feuerwehr-Lösch-Haus, Kinderschminken, Berge von Bauklötzen und vieles mehr. Und wie immer warten bei der Tombola viele Preise auf ihre Gewinner. red/imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019