Familienfest mit Räuber Hotzenplotz

Im Mai dieses Jahres ist ein neues Abenteuer der berühmten Kinderbuchfigur Räuber Hotzenplotz erschienen. Am 20. Oktober wäre dessen Erschaffer, der Kinderbuchautor Otfried Preußler, 95 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass feiert die Kinderbibliothek am Samstag, 20. Oktober, 10 bis 14 Uhr, im Dalberghaus, N 3, 4, ein Mitmachfest für die ganze Familie. Acht Stationen mit Spielen, Rätseln, Quizfragen und Bastelangeboten warten auf Eltern und Kinder ab fünf Jahren. Um 12 Uhr wird eine Hotzenplotz-Geschichte in Deutsch und Russisch vorgelesen. Die Teilnahme an allen Aktionen ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. red

