Farbenfroher Gruß an die Menschen

An den Kar- und Ostertagen gab es wegen der Corona-Beschränkungen in Mannheim keine öffentlichen Gottesdienste – eine Herausforderung für alle Gemeinden in den Stadtteilen. Wie trotzdem Ostern gefeiert wurde, zeigte unter anderem die ChristusFriedenGemeinde.

„Weil die Menschen wegen der Pandemie nicht gemeinsam in der Kirche feiern können, sind wir vor die Kirche zu den Menschen gekommen“, erläuterte Pfarrer Stefan Scholpp. Der Ostergarten auf dem Werderplatz vor der Christuskirche bestand aus vier Stationen: „Jesu zieht in Jerusalem ein“, „Jesus letztes Abendmahl“, „Jesus stirbt am Kreuz“ und „Das Grab ist leer“ (wir berichteten). Finanziert von der StiftungChristuskirche Kirche Christi und der ChristusFriedenGemeinde ließen die Pfarrer Stefan Scholpp und Maibritt Gustrau sowie Vikar Sebastian Degen die Passionsgeschichte lebendig werden.

Gemeinsame Idee

„Eine gemeinsame Idee und dadurch auch für uns eine beglückende Erfahrung“, erzählte Scholpp. „Der Ostergarten ist positiv bei den Menschen angekommen“, freute sich der Pfarrer. Viele Menschen, die den Werderplatz überquerten, seien stehengeblieben, berichtete er. Selbst Menschen, die mit der Passionsgeschichte nichts hätten anfangen können, seien gekommen und hätten die Infotafeln gelesen.

Der Ostergarten war keine von Anfang an fertige Ausstellung, sondern hatte sich mit den Kar- und Ostertagen entwickelt. Die abgelegten Kleider auf dem mit Steinen gefassten und von Palmen bestandenen Weg zum Einzug von Jesus in Jerusalem an Palmsonntag seien Spenden von Gemeindegliedern für Obdachlose, die derzeit unter der Corona-Krise am meisten zu leiden hätten, so Scholpp. Durch die Fast Food-Verpackungen und Zigarettenstummel auf dem Abendmahltisch zum Gründonnerstag, an dem neben Jesus und seinen Jüngern auch „Jessica“, „Ralf“ und „Kevin“ Platz nahmen, sei der Bezug zur Gegenwart hergestellt.

Tonnenschwere Betonröhre

Am schwersten sei es gewesen, so Scholpp, die 2,5 Tonnen schwere Betonröhre aufzustellen und zu beschaffen – gestaltet und nachempfunden als offenes Felsengrab nach Auferstehung Jesu. Schwierig war zudem, an Narzissen zu gelangen, die zu dieser Jahreszeit meist schon verblüht seien. Ihre leuchtend gelbe Farbe symbolisiere „Jesus, das Licht der Welt“.

Mit dem persönlich an Passanten überreichten Blumengruß gaben die Theologen ihrer „Freude über die Auferstehung Jesu als Zeichen der Hoffnung in der Corona-Krise“ Ausdruck. „Das ist eine sehr schöne Idee“, freute sich Felix Weber. Gefallen hat ihm am Ostergarten, „dass die Menschen, die wegen Corona an den Kar- und Ostertagen keine gemeinsamen Gottesdienste feiern konnten, dadurch am Ostermorgen die Möglichkeit erhielten, Kirche zu erleben“.

