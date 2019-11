Fasnacht auf die rheinische Art

„1987 war das alles für mich Neuland“, betonte ein gut gelaunter Rolf Braun, als die Neckarauer Narren sich am Montagabend zum Auftakt der Fasnachtssaison in der Gaststätte Dioni zur Schindkaut trafen. Drei Mal elf Jahre – so lange ist der Präsident des Vereins Pilwe Anfang 2020 im Amt.

Überraschen könne ihn mittlerweile nicht mehr viel, meinte Braun. Beim Planen der zahlreichen Veranstaltungen rund um die fünfte Jahreszeit weiß der langjährige Präsident genau, was zu tun ist. Tradition ist ihm dabei ganz wichtig. Wenn Fasnacht, dann auf die „althergebrachte rheinische“ Art. „Mit guten Bühnenrednern. Aber die Witze sollten nicht zu tief unter die Gürtellinie gehen“, erklärte Braun. „Und Tanz gehört dazu. Akrobaten braucht es da allerdings nicht, es muss einfach Spaß machen.“

Zum Jubiläum widmen die Neckarauer Narren ihrem Präsidenten auch den Jahresorden, der beim gemeinsamen Schmaus – es gab Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen –durch die Reihen ging und begutachtet wurde. Rolf-Franz-Josef Ortner, Maler und Bildner sowie seinerseits seit langem überzeugter Narr, hatte diesen entworfen und erntete viel Lob dafür. „Das ist ein absolutes Unikat“, betonte der Künstler.

„Den gibt es nur hier.“ Der metallene Orden ist mit Acrylharz überzogen, außerdem wurde Rolf Braun mit einem kleinen Foto darauf verewigt. Jedes Vereinsmitglied soll ein Exemplar bekommen. Wie die Tradition es will, läuteten die versammelten Mitglieder am 11. November nicht nur die Jubiläumssaison ihres Präsidenten, sondern mit einem dreifachen Ahoi auch den Beginn der Fasnachtskampagne ein. 251 Tage hatte man darauf gewartet. Braun reagierte erfreut auf die Lautstärke der Narrengilde: „Da war genug Zeit, um die Stimme zu ölen.“ Und auch Vizepräsident Matthias Böckel freute sich über die hohe Motivation der Pilwe: „Wir fiebern schon so lange darauf hin, da ist die Vorfreude natürlich riesig.“ Eine erste Portion närrischen Humor lieferte Manfred Baumann mit Witzen in Damenhut und Handtasche. Und Bauchredner Andreas Knecht zog staunende Blicke auf sich, als sein Stoffhund Fridolin Kartentricks auspackte.

Zu den Höhepunkten der diesjährigen Kampagne zählt für die Pilwe unter anderem der Gardeball in der Rheingoldhalle am Sonntag, 19. November, welcher bereits ausverkauft ist. Insgesamt um die 80 Tänze werden dort von Vereinen aus der ganzen Region vorgestellt.

Am 6. Januar übernehmen die Narren dann zum Ordensempfang und Rathaussturm symbolisch die Macht in Neckarau, ehe es im Februar Schlag auf Schlag kommt. Pilwe-Nacht am 1. Februar, Prunksitzung am 15. Februar, Kindermaskenball am 22. Februar und der Fasnachtsszug in Ludwigshafen am 23. Februar stehen dann an. Ganz im Sinne der Tradition.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019