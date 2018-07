Fassbier, Sonnenschein und grandiose Stimmung

Anzeige

Alle fünf Jahre feiern die BASF-Siedler ein großes Fest. So auch in diesem Jahr zum 85-jährigen Bestehen der Siedlergemeinschaft. Es war schon erstaunlich, dass bei herrlichem Sonnenschein das Festzelt auf dem Markplatz gefüllt war. „In den letzten Tagen hatten wir schon ein wenig Stress, insbesondere, was die Verlegung der Busstrecke durch die RNV anbelangte und die Straßensperrung auf dem Marktplatz. Aber wir haben auch das hinbekommen“, freute sich der Vorsitzende des Vereins, Hans Held.

Die rund 280 Siedler wollten unbedingt mitten in Rheinau-Süd feiern. „Seit vielen Jahren kümmern wir uns um die Bepflanzung des Hochbeets und um die Sauberkeit hier“, so Held. In der Tat begann das Fest in gemütlicher Runde. Der Chor der Freilichtbühne unter der Leitung von Thomas Nauwartat-Schultze präsentierte den Zuhörern ein lockerleichtes Gesangsprogramm. Nicht nur Melodien aus dem Musical „Die Schöne und das Biest“ erfreuten die Zuhörer, auch Schüler der Gerhart Hauptmann-Schule traten auf und stimmten auf ihr bevorstehendes Schulfest ein.

„Ein halbes Jahr Vorbereitung hat sich damit schon gelohnt“, ergänzte der Vorsitzende. In einer eher seltenen Koalition erfolgte der offizielle Fassanstich. Unter der Aufsicht von Max Spielmann, dem Assistenten der Geschäftsführung der traditionellen Familienbrauerei, hielt Stadtrat Thorsten Riehle (SPD), der bei der Eröffnung auch die Grüße der Stadt überbrachte, den Zapfhahn. Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel (CDU) schlug das Fass mit drei sicheren Schlägen an, was Stadträtin Birgit Reinemund (FDP) ganz genau unter die Lupe nahm und den Krug unter den Zapfhahn hob.