Fastengruppe in der Krypta

Entspannung und Besinnung gibt es jeweils Mittwoch von 18 bis 19 Uhr in der Krypta der Johanniskirche in der Rheinaustraße 21-23. Dort trifft sich die Fastengruppe, organisiert vom Ältestenkreis. Im März finden die Treffen an folgenden Tagen statt: 4., 11., 18., und 25. Die Abende können auch seperat besucht werden. Der Ablauf ist immer der Gleiche: Es beginnt mit einem Lied, gefolgt von einem Impuls mit Diskussion. Auf die anschließende Entspannungsübung folgt dann noch der abschließende Segen. Die Krypta liegt unter dem Pfarramt und kann von der Windeckstraße und der Rheinstraße erreicht werden. Die Johanniskirche ist eine evangelische Kirche auf dem Stadtteil Lindenhof. Sie wurde zwischen 1901 und 1904 von Robert Curjel und Karl Moser erbaut. mao

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020