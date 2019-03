Fastnachtszug in Sandhofen lockt viele Zuschauer an

Auch wenn es einigen zu kalt war und sie vorzeitig die Zugstrecke verließen: Als der närrische Lindwurm gestern Nachmittag die Straßen Sandhofens passierte, herrschte dichtes Gedränge und beste Stimmung. 21 Wagen und Gruppen beteiligten sich. Bis sie am Stich eintrafen, vergingen allerdings rund eineinhalb Stunden. Neben vielen Eigenbeiträgen beteiligten sich auch einige Auswärtige, so die Löwenjäger aus Käfertal mit ihrem Männerballett, die Luzies vom Luzenberg und von der Schönau der SV Hundesport und der Karate Do. eng

