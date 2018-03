Faust- und Volleyballer trumpfen auf

Anzeige

Am 10./11. März wird unter Federführung des TV Käfertal die GBG-Halle im Herzogenried zum Nabel der deutschen Faustballwelt. Bei der Deutschen Meisterschaft trifft sich die männliche Faustballelite Deutschlands. Auch das Käfertaler Team von Trainer Leo Goth hat sich für die Teilnahme qualifiziert. In der Liga hat man alle Top-Teams geschlagen, zuletzt sogar den Deutschen Meister und Europapokalsieger TSV Pfungstadt.

Die Eröffnung der Deutschen Meisterschaft ist am Samstag um 10.45 Uhr mit Bürgermeister Lothar Quast. Der TV Käfertal bestreitet um 11 Uhr sein Auftaktspiel gegen den TC Schweinfurt-Oberndorf. Die „DM-Party“ steigt am Abend im Zirkuszelt des Kinder- und Jugendzirkus Paletti, Im Pfeifferswörth 28a. Die Endrunde beginnt am Sonntag ab 10 Uhr mit den Halbfinalspielen. Der TVK rechnet an beiden Tagen mit bis zu 2500 Zuschauern. dir

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018