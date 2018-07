Ferienaktionen der Jugendhäuser

Anzeige

Mit eigenen Aktionen wollen die Jugendeinrichtungen im Mannheimer Süden daheimgebliebenen Kindern und Jugendlichen die Zeit während der Sommerferien verkürzen. Der Jugendtreff Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, hat wochentags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich werden in den ersten beiden Ferienwochen Ausflüge und besondere Aktionen durchgeführt (Infos und Anmeldung unter jugendtreff.neckarau@mannheim.de). Der Jugendtreff Lindenhof öffnet in den Sommerferien unter der Woche von 12 bis 17 Uhr, auch hier werden Tagesausflüge und besondere Aktionen angeboten (Kontakt: jugendtreff.lindenhof@mannheim.de). Das Nachbarschaftshaus Rheinau hat bis zum 10. August von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Für die Besucher gibt’s in dieser Zeit Exkursionen und Ferienspaß (Infos und Anmeldung unter nachbarschaftshaus.rheinau@mannheim.de). Vom 13. August bis zum 17. September ist das Nachbarschaftshaus geschlossen. dir