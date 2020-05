Fernwärmeleitung wird ab Montag erneut

Die Netzgesellschaft der MVV erneuert in den kommenden Monaten ein Teilstück der seit 1962 bestehenden Fernwärme-Haupttransportleitung in der Friedrichstraße zwischen der Germania- und der Wörthstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag, 11. Mai, im Bereich der Friedrichstraße/Ecke Germaniastraße. Sie werden in drei Bauabschnitten bis voraussichtlich Anfang November 2020 in Höhe der Wörthstraße ab-geschlossen.

Wie das Energieunternehmen mitteilt, könne es bei den Zufahrten zu einigen Grundstücken (in Absprache mit den Anwohnern) zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen und Parkplätze müssen abschnittsweise zeitlich begrenzt entfallen. Tagsüber wird der jeweilige Bauabschnitt komplett gesperrt sein. Nach Feierabend und an Feiertagen kann er als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Neckarauer Waldweg befahren werden. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, im jeweiligen Bauabschnitt die Wege der gegenüberliegenden Straßenseite zu nutzen. Die Arbeiten hat das Unternehmen in die warme Jahreszeit zwischen den Heizperioden gelegt, da in diesen Monaten der Verbrauch der Fernwärmekunden geringer ist.

Mit der erforderlichen Baumaßnahme bringe die MVV das Fernwärmenetz wieder auf den neuesten Stand und mache es damit fit für den nächsten Winter. Das Unternehmen wird die Anwohner in der Friedrichsstraße und in den benachbarten Anliegerstraßen über die Maßnahme noch individuell informieren. Für Fragen und Anregungen ist die MVV per Mail an kontakt@mvv.de zu erreichen. red/aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.05.2020