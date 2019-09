Fest für Groß und Klein

Spielen, entdecken und ausprobieren heißt es am Samstag, 21. September, ab 14 Uhr, wieder beim Kinderspektakel und Tag der Familie im Luisenpark. Anlässlich des Weltkindertages präsentieren sich dort über 300 Ehren- und Hauptamtliche aus mehr als 40 Organisationen mit ihren Spielstationen. Sämtliche Wiesen verwandeln sich in eine bunte Kinderwelt aus Hüpfburgen, Feuerwehrautos und Lagerfeuer. Am Stand des jungen Nationaltheaters gibt es etwa Spiel- und Bastelaktionen. Wie im Vorjahr gibt es ein Programm auf der Jugendkulturbühne der Freizeitwiese. Um 16 Uhr verleiht Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb dort die Urkunden der diesjährigen Agenda Aktion. Um den Tag ausklingen zu lassen gibt es abends ein Lagerfeuer sowie ein Kinderfeuerwerk. Alle Kinder bis 15 Jahre haben an diesem Tag freien Eintritt in den Luisenpark. cari

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019