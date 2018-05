Festakt für berühmten Vordenker

Anzeige

Am 5. Mai wäre Karl Marx 200 Jahre alt geworden. Zu diesem Jubiläum organisieren Anwohner des Stadtteils Almenhof einen Festtagsumzug, um an den berühmten Vordenker zu erinnern. Marx wurde 1818 in Trier geboren und verstarb am 14. März 1883 in London. Der Umzug durch den Stadtteil, in dem viele Straßennamen an streitbare Demokraten wie Lasalle, Heine oder Bebel erinnern, beginnt am Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr am Freiheitsplatz. Durch die Karl-Marx-Straße geht es bis zur Lassalle-Straße, dann in die Rottfeldstraße, Eugen-Richter-, Wilhelm-Liebknecht-, Heinrich-Heine, Karl-Marx- und August-Bebel-Straße.

Vom Bunker verläuft der Umzug hin zum 48er-Platz mit einer kulturellen Schlussveranstaltung. Dabei werden auch Getränke angeboten. Gegen 17 Uhr wird auf der Abschlusskundgebung der erste Bevollmächtigte der IG Metall Mannheim, Klaus Stein, sprechen. Ende soll um 18 Uhr sein, teilte das Festkomitee um Wolfgang Alles, Matthias Kohler, Bernd Köhler, Christine Pospesch, Heiner Ritter, Roland Schuster und Christian Störtz, den Ablauf mit. „Die Genehmigungen für den Laufweg sind gefertigt“, stellte Bernd Köhler fest. Auch ein Logo für die Veranstaltung existiert: Eine Art Autokennzeichen mit der Bezeichnung MA-RX-200. Plakate sind bei Mathias Kohler unter mathias.kohler@gmx.net. erhältlich. has