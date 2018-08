Feuerwache Nord: Abrissarbeiten an alter Sporthalle

Knapp 18 Millionen Euro kostet die Sanierung und Erweiterung der Feuerwache Nord in der Straße „Auf dem Sand“ in Käfertal, die planmäßig voranschreitet. Derzeit reißen Bauarbeiter im Bereich der Sporthalle nicht mehr benötigte Betonpfeiler ab. Wie berichtet, soll die Feuerwache bis Ende 2019 mit neuen Sanitäranlagen, neuer Heizung, neuem Dach und neuen Fenstern ausgestattet werden. Zudem werden eine neue Wachalarmierung sowie eine Absauganlage für Dieselrußemissionen in der Fahrzeughalle eingebaut. Vorgesehen ist auch die Erweiterung der Büros und Werkstätten. Neu hinzu kommen Geräteprüfstände, ein Übungsturm, eine Tankstelle und das für die ganze Mannheimer Feuerwehr dienende zentrale Alarmlager mit Nachschub an Löschmitteln und Geräten für Spezialeinsätze. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018