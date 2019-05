Fisch und Co. am Weiher

Der Angelsportverein Sandhofen (ASV) lädt die Bevölkerung aus Sandhofen und der Region anlässlich des 100. Vereinsgeburtstages am Donnerstag, 30. Mai, ab 10 Uhr zum Vatertags-Familienfest auf sein Vereinsgelände ein.

Wie jedes Jahr werden die Gäste dort mit Zanderfilets und Heringsbrötchen verwöhnt. Wer keine Fische mag, kann sich Schweinenackensteaks oder Bratwürste schmecken lassen. Auch für eine reichhaltige Getränkeauswahl ist im Vereinsheim Anglerklause gesorgt, teilen die Veranstalter mit. Die Fischerfrauen sorgen wieder mit ihren selbst gebackenen Kuchen für ein großes Angebot an Kuchen und Torten. Der ASV Sandhofen freut sich mit der weiteren Veranstaltung im Jubiläumsjahr am Vatertag auf viele Besucher am Wilhelmswörthweiher, der inmitten eines Naturschutzgebietes am westlichen Ortsrand liegt – zwischen Rhein und Sandhofen, ganz in der Nähe der Wilhelmswörthstraße. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019