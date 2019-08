Fischgerichte kommen kiloweise auf die Teller

Ein ganzes Wochenende feierten die Fischer des ASV Sandhofen ihr Fischerfest im 100. Jubiläumsjahr. Das große Festzelt auf dem Vereinsgelände war an beiden Tagen durch die vielen Gäste gut belegt.

Kartoffelsalat als Beilage

Klar, dass bei einem Fischerfest die beliebten Flossentiere, zu denen schon traditionell Kartoffelsalat gereicht wird, auf der Speisekarte nicht fehlen durften. Den zahlreichen Helfern am Grill, Kuchenstand und im Getränkewagen schenkten die Gäste kaum eine Verschnaufpause, da die Bestellungen wie „am laufenden Band“ der Bedienungen eingingen.

Die Vorstände Rudi Lelek und Holger Wehe begrüßten und kümmerten sich um die Gäste. Auch der Ehrenvorsitzende Werner Weber war an beiden Tagen gefordert. Am Samstag zog es die Hungrigen bereits zur Mittagszeit auf das Fischerfest am Wilhelmswörthweiher. Am Abend servierten die Mitglieder, passend zum irischen Abend und der Musik der Folk-Band „Brothers & Others“, gut gekühltes Guiness sowie leckere Fish’n’Chips. Bei bester Stimmung feierten die Gäste bis zur Sperrstunde mit Musik, Tanz und Gesang.

Der Sonntag begann traditionell mit dem Frühschoppen der Sandhofener Kultband „Blaulicht Trio“. Wie sich das bei einem zünftigen Frühschoppen gehört, sorgte das Trio mit den passenden Trinkliedern für den richtigen Bierumsatz. Der Fischverkauf begann am Sonntag bereits um 10 Uhr. Viele Besucher kamen mit Plastikschüsseln und holten so für sich und die Familie das Mittagessen nach Hause. Der Frühschoppen war auch der Tag, bei dem sich viele Vereine aus Sandhofen und Umgebung geschlossen zum Mittagessen trafen. Den ganzen Tag war deshalb ein Kommen und Gehen angesagt.

Wie viel Zentner der leckeren Fischspezialitäten an beiden Tagen verkauft wurden, das konnte keines der Vorstandsmitglieder genau beziffern. Doch unabhängig davon, wie viele Fische ihren Weg durch die Fritteuse fanden – alle Speisen schmeckten den Gästen bestens – für das Küchenteam gab es viel Lob.

Neuer König und Prinz gesucht

Die nächste größere Veranstaltung, bei der Gäste willkommen sind, findet mit dem Jubiläumsfischerball am Samstag, 12. Oktober, im SKV Clubhaus statt. An diesem Termin findet traditionell die Krönung des Fischer-Königs und des Fischer- Prinzen statt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.08.2019