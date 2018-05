Flohmarkt am Sonntag

Anzeige

Der Zirkus Paletti präsentiert am Sonntag, 6. Mai, zwischen elf und 14 Uhr im Pfeifferswörth wieder seinen Flohmarkt „Rund ums Kind“. Es ist der zweite in diesem Jahr. Wegen Umbaumaßnahmen im großen Zelt müsse der Flohmarkt diesmal in die Zirkushalle ausweichen, so die Veranstalter. Die Standgebühr beträgt pro Tisch zehn Euro. Anmeldung per Mail unter: flohmarkt@zirkus-paletti.de. Tische werden gestellt, ein Kleiderständer darf mitgebracht werden. Kuchenspenden sind erwünscht. Im Zirkus-Café werden den Besuchern Popcorn, Kaffee, Kuchen und Snacks angeboten.

Drei Euro pro Kind

Neu in diesem Jahr ist nach Angaben des Zirkus Paletti das Angebot einer Kinderbetreuung. „Während die Eltern ungestört über den Flohmarkt bummeln, können die Kinder unter fachkundiger Anleitung im Zirkuszelt die Zirkuswelt erkunden“, heißt es in der Einladung. Allerdings ist das nicht kostenlos: Pro Kind werden dafür drei Euro verlangt. sma

Info: Nähere Informationen unter www.zirkus-paletti.de