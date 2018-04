Flohmarkt für Bolivien

Anzeige

Der Eine-Welt-Kreis von St. Konrad in Rheinau-Casterfeld lädt zu seinem Flohmarkt. Dieser findet am Samstag, 28. April, zugunsten des Kinderhauses Très Soles in Bolivien statt.

Der Flohmarkt – rund um die St. Konrads-Kirche – beginnt am Samstag um 10 Uhr und endet 14 Uhr. Bei Regen zieht die Veranstaltung ins Gemeindehaus St. Konrad.

Die Besucher erwartet ein breit aufgestelltes Angebot, bei dem laut Veranstalter „jeder fündig wird“. Sei es Bekleidung, Tischwäsche, Geschirr oder Spielsachen. Auch eine reichhaltige Bücherauswahl kann durchstöbert werden. Für das leibliche Wohl zur Mittagszeit ist gesorgt. Außerdem gibt es leckere hausgemachte Kuchen und Kaffee. Der Erlös der Speisen geht ebenfalls an Très Soles. red