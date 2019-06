Flohmarkt für einen guten Zweck

Nach dem Leitspruch „Kinderspielplatz - wir für unsere Kinder“ organisieren die Frauen des Tennisclubs der VFL Kurpfalz Mannheim Neckarau von elf bis 15 Uhr einen Flohmarkt, dessen Erlös dem Projekt zugutekommt.

Der sogenante „Frauenflohmarkt“ findet am Samstag 15. Juni in der Sporthalle des VFL am Schindkautweg 14 statt, der Aufbau beginnt um 9.30 Uhr. Die Standgebühr beträgt 15 Euro und wird als Spende in das Projekt einbezahlt.

Wer nicht am Flohmarkt teilnimmt und trotzdem gerne das Projekt unterstützen möchte, dem steht es frei Kuchen und Kleidung für den Verkauf zu spenden. Der Erlös wird nämlich ebenfalls dem Projekt gewidmet. mari

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.06.2019