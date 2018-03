Florian Kling zum Vorsitzenden gewählt

Anzeige

Der SPD-Ortsverein Lindenhof hat bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Der 31-jährige Florian Kling wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt und wird mit seinen Stellvertretern Roman Kaiser und Stadträtin Heidrun Deborah Kämper die politische Arbeit der Sozialdemokraten im Stadtteil anführen.

Dem neuen Vorsitzenden sei es wichtig, „dass der Ortsverein wieder mit einem starken und jungen Team vor allem die Neumitglieder aktiv einbindet und im Lindenhof eine starke Präsenz zeigt.“ Der Staats- und Sozialwissenschaftler ist Offizier bei der Bundeswehr in Seckenheim und bereits seit 15 Jahren in der SPD aktiv. Zuletzt war der gebürtige Calwer (Nordschwarzwald) im Ortsverein Innenstadt/Jungbusch Beisitzer und engagierte sich für eine bessere Verkehrssituation in Mannheim und für den Erhalt des Herschelbades.

Stadträtin Heidrun Kämper, Professorin am Institut für Deutsche Sprache (IDS), wurde erneut zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Sie übernahm auf der Versammlung auch die Verabschiedung des scheidenden Vorsitzenden Marcus Butz und dankte ihm für viele Jahre des Einsatzes für den Ortsverein. „Mit Marcus Butz hat der Ortsverein schwierige Zeiten durchgestanden und ohne seinen Einsatz hätte die SPD im Lindenhof zeitweise ihre Aufgaben nicht bewältigen können“, so Kämper.