Flüchtlingshilfe sucht engagierte Unterstützer

Bereits vier Jahre lang engagiert sich die Johannisgemeinde nun kontinuierlich für Begegnungsmöglichkeiten von Menschen auf der Flucht und Menschen in Mannheim. Nach dem anfänglich überwältigenden Hilfsangebot aus der Bevölkerung im Jahr 2015 ist es ruhiger um die Willkommenskultur geworden. Es sind nun die verlässlichen Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen von Diakonie und Caritas in der Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße, mit denen die Ehrenamtlichen in und um Johannis Projekte planen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Begegnung mit geflüchteten Frauen. Am Dienstag, 30. Juli, ab 13 Uhr wird ein Fahrradverkehrstraining in der Jugendverkehrsschule angeboten.

Dazu werden Begleiterinnen zum Übersetzen, Unterhalten und Betreuung gesucht. - Bereits am Samstag, 13. Juli, findet wieder ein Café International in der LEA Industriestraße statt. Kuchenspenden und Hilfe sind willkommen, die Hin- und Rückfahrt findet in Privatautos statt, Treffpunkt für diese Aktion ist um 14 Uhr an der Johanniskirche.

Für beide Termine sind engagierte Helfer gesucht. Eine Anmeldung im Pfarramt Johannis, erleichtert die Organisation der Veranstaltungen, Tel.: 0621/824074. zg

