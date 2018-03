Flug-AG stellt Drohnen vor

Anzeige

Der Ganztagsbetrieb läuft, und gerade ist der Neubau an der Sandhofen-Realschule offiziell eingeweiht worden: Jetzt stellt sich die Sandhofer Bildungseinrichtung in der Karlstraße 20-22 bei einem Tag der offenen Tür vor – am Samstag, 3. März, 11 bis 14 Uhr. Neben Viertklässlern und deren Eltern würde Leiterin Jutta Petri gerne auch Bürger aus Sandhofen oder aus den umliegenden Stadtteilen begrüßen.

Es gibt unter anderem die Möglichkeit, verschiedene Fächer und Räume kennenzulernen. Auf dem Programm stehen Mitmachstationen, ein Quiz, Ausstellungen und Präsentationen aus Arbeitsgemeinschaften und Projekten. Dazu gehört zum Beispiel eine Theater-Performance, Musik oder die Drohnen-Flugshow, die die AG „Faszination Fliegen“ vorbereitet hat. Prämiert werden außerdem die Sieger eines Technikwettbewerbs. Die Firma Mainka hatte ihn zu Beginn des Schuljahrs ausgelobt. Begutachten wird die Jury die Ergebnisse bereits ein paar Tage zuvor, bei der Ausbildungsbörse am 27. und 28. Februar.

Um zwölf Uhr heißt es beim Tag der offenen Tür für angehende Fünftklässler: Schüler führen Schüler. Rundgänge gibt es daneben auch für weitere Gäste. Die Stadtteilbibliothek hat an diesem Tag ebenfalls geöffnet, außerdem stellt sich der neue Schulshop vor, bei dem es neben Essen und Getränken auch Deko-Artikel gibt. bhr