Förderangebot für Kinder zeigt Wirkung

Die gute Nachricht gleich vorne weg: Fast alle Mädchen und Jungs, die das Förderangebot an der Astrid-Lindgren-Grundschule angenommen haben, sind bereits eingeschult worden. Genauer gesagt: Neun von zehn Kindern haben sich gut in ihre Klassen integriert. „Diese hohe Zahl zeigt die Wirkung des neuen Projektes und ist als großer Erfolg zu werten!“, so das Fazit von Familienbürgermeisterin Ulrike Freundlieb, die bei der Vorstellung die Hintergründe der Aktion beleuchtete.

Gleiche Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Mannheim zu schaffen, so Freundlieb, sei ein wichtiges strategisches Ziel der Stadt Mannheim. Im Bezirk Hochstätt der Astrid-Lindgren-Grundschule sie in den vergangenen Jahren bei den regulär einzuschulenden Kindern regelmäßig eine auffällig hohe Quote von Kindern festgestellt worden, die vom Schulstart zurückgestellt wurden, da bei ihnen mangelnde schulische Fertigkeiten und Entwicklungsdefizite im motorischen, sprachlichen und sozial-emotionalen Bereich erkennbar waren. „Um diese Kinder mit Entwicklungsrückständen in unterschiedlichen Bereichen frühzeitig zu fördern und ihnen einen guten Schulstart zu ermöglichen, hat sich die Stadt im vergangenen Jahr entschieden, erstmals das neue Projekt ‚Schulstart leicht gemacht‘ an der Astrid-Lindgren-Grundschule aufzulegen“, erläuterte Freundlieb.

Zunächst sie unter der Federführung des Sozialen Dienstes des Jugendamts der Stadt gemeinsam von allen pädagogisch arbeitenden Institutionen des Stadtteils der Arbeitskreis „Pädagogische Zukunftswerkstatt Hochstätt“ ins Leben gerufen.

Kostenloses Maßnahme

Regelmäßig seien Vertreter der Grundschule, der psychologischen Beratungsstelle Süd, des Jugendzentrums Hochstätt, des Schifferkinderheimes, der Kindertageseinrichtungen und des Sozialen Dienstes des Jugendamtes zusammen und entwickelten gemeinsam das Projekt „Schulstart leicht gemacht!“. Die Hochschule Ludwigshafen habe als Kooperationspartner fungierte.

Das Projekt „Schulstart leicht gemacht“ stelle ein Förderangebot für die Kinder dar, die von einer Rückstellung vom regulären Grundschulbesuch im folgenden Schuljahr betroffen sein könnten und sei daher präventiv ausgerichtet. Der Ablauf sie folgender: Bei der Schulanmeldung im Februar werden, gemeinsam von der Schule und den beteiligten Fachkräften, für das Projekt geeigneten Kinder durch eine kurze Testung der jeweiligen Fertigkeiten herausgefiltert.

Die Eltern, werden dann persönlich über das Angebot informiert. Die Anmeldung ist freiwillig, die Nutzung kostenlos, die Schule empfiehlt den Erziehungsberechtigten die Teilnahme.

Das Förderangebot beginnt dann in der ersten Märzwoche und findet einmal wöchentlich an einem festen Termin für zwei Zeitstunden statt. Es endet mit den Sommerferien. Mehrere Fachkräfte bieten dann das Förderangebot an, das ein klar ausgearbeitetes pädagogisches Konzept zur Stärkung der motorischen, sprachlichen und sozial-emotionalen Fertigkeiten der Kinder vorsieht. Ziele sind die Förderung und Weiterentwicklung der persönlichen Fertigkeiten, die zu einem erfolgreichen Schulstart notwendig sind.

Auf andere Stadtteile übertragbar

Bei der Testung im Rahmen der Einschulungsanmeldung wurden im Februar zunächst 15 Kinder herausgefiltert, 13 Kinder wurden tatsächlich für das Programm angemeldet. Zehn Kinder besuchten das freiwillige Angebot regelmäßig. Von diesen zehn konnten nun neun im September regulär eingeschult werden.

Die Schulleiterin, Sylvie Ruckh berichtete, dass die neun Kinder im Schulalltag zwar immer noch einige, zum Teil deutliche Defizite aufweisen, diese aber nicht mehr so gravierend seien, dass der Schulbesuch wesentlich beeinträchtigt wäre. Sie hätten sich insgesamt individuell gut in die Klasse integriert. Laut Rückmeldung der Lehrkräfte hatten die Kinder wenigstens insoweit Fertigkeiten für den Schulbesuch erworben, dass sie zwar noch auffällig sind, aber die Defizite durch Unterstützungsmaßnahmen von Seiten der Lehrkraft und der Erzieher in der Klasse schulintern aufgefangen werden können.

Sie lobte, dass das Projekt die Kinder nicht nur in ihrer motorischen Entwicklung unterstütze, sondern auch eine Fülle an sozialen Aspekten berücksichtige.

Zwei Kinder haben wohl, so Ruckh, auch Fortschritte im sprachlichen Bereich gemacht und konnten sich zu Schulbeginn zumindest sprachlich in der Klasse zurechtfinden.

Nun sei es das Ziel, „das Projekt ‚Schulstart leicht gemacht‘ schnellstmöglich in ein dauerhaftes Regelkonzept übergehen zu lassen, das konzeptionell und organisatorisch auf festen Füßen steht und sich auch auf andere Stadtteile übertragen lässt“, betonte die Bürgermeisterin mit Blick auf die künftige Perspektive. mai

