Förderclub bietet Gesundheitskurs an

Qi Gong ist ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Medizin. Von der Methode heißt es, dass jeder Teilnehmer sein Wohlbefinden deutlich steigern und damit seine Gesundheit fördern könne. Der Förderclub Freibad Sandhofen bietet regelmäßig einen Qi Gong-Kurs an. Er findet mittwochs von 10 bis 11 Uhr statt. In der Wintersaison wird der Kurs im Gemeindesaal St. Bartholomäus, in der Sommersaison im Freibad Sandhofen durchgeführt. Die Kursgebühr beträgt sechs Euro pro Stunde (vier Euro für Mitglieder des Förderclubs). Anmeldungen sind bei der Kursleiterin Ute Krannich unter Telefon 0160/93 71 94 58 oder beim Vorsitzenden des Förderclubs, Roland Weiß, Telefon 0621/71 887 77, möglich. Der Förderclub freut sich über jedes neue Mitglied. red